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25 июня 2020, четверг, 18:30 29
Общество 2020-06-25T18:45:02+03:00
Українські Новини
Вырубка лесов является главной причиной наводнений на Западе Украины, - эколог

Вырубка лесов является главной причиной наводнений на Западе Украины, - эколог

Надежда Комендантова
экологи, Непогода, потоп в Украине, наводнение на западе Украины
Разрушенная дамба на Прикарпатье. Фото: Курс
Разрушенная дамба на Прикарпатье. Фото: Курс

Вырубка лесов, приводящая к изменениям удержанию водных потоков, является главной причиной наводнений в западной части Украины.

Об этом Українським Новинам сообщила эколог, глава объединения "Экопатруль" Татьяна Лампика.

"В первую очередь я вижу, во-первых вырубку лесов, привела к некоторым изменениям удержанию водных потоков", - сказала она.

Она отметила, что также причиной соответствующих наводнений является большое количество осадков за в этом месяце.

Кроме этого, на данный процесс влияет застройка рек в этих регионах.

Как сообщали Українські Новини, вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог. В Ивано-Франковской области 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области. 

По состоянию на 4:00 24 июня 4,6 тыс. жилых домов подтоплены, 110 км автодорог разрушены и 427,5 км повреждены из-за непогоды в Ивано-Франковской области.

Ранее синоптик назвала причины наводнения на Западной Украине.

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