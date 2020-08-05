Через сильні зливи та негоду в Карпатах рятувальники попередили про загрозу зсувів

Сьогодні, 5 серпня, через сильні зливи в Закарпатській області існує загроза зсувів ґрунту і підтоплення понижених місць. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В західній і центральній частинах Закарпатської області, в місцях проходження сильних злив на малих водотоках можливо швидке підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м. Також в результаті негоди можливе формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць.

В горах можливе формування локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого грунту.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні розпал сезону відпусток, й серед найпопулярніших напрямків – Карпати, а саме озеро Молодості в Буковелі, яке славиться кришталево чистою водою та відчуттям відновлення сил, через яке воно й отримало свою назву.

Тим часом за цілий сезон в Карпатах не зійшло ні однієї лавини, що є аномальним для регіону. Аномальним вважається як рівень сніжного покриву, так й температурний режим та кількість опадів.

Крім того, причиною великої кількості повеней на Заході України еколог назвала вирубку лісів.