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04 августа 2020, вторник, 18:22 12 Документ
Общество 2020-08-04T18:22:14+03:00
Українські Новини
За сезон в Карпатах не сошло ни одной лавины. Это аномально

За сезон в Карпатах не сошло ни одной лавины. Это аномально

Кира Молчанова
Горы, Снег, Карпаты, Лавина, Снежная лавина
Карпаты зимой. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak
Карпаты зимой. Фото: facebook.com/vasyl.fitsak

В Карпатах, куда отдыхать едут даже летом, за сезон 2019-2020 не сошло ни одной лавины – это аномалия, по мнению синоптиков.

Об этом говорится на странице в Facebook снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.

"В Карпатах снеголавинный сезон 2019-2020 года был аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: как по высоте снежного покрова, так и за температурным режимом, осадками и другими параметрами. В течение снеголавинного сезона не зафиксировано восхождения ни одной лавины", - говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что зима была без лавин из-за высокой температуры и малого количества снега. Кроме того, склоны гор заросли кустарниками, метелей и оттепелей не было.

Кроме того, за весь сезон синоптики ни разу не объявляли IV и V уровня снеголавинной опасности.

Также метеорологи опубликовали отчет о том, сколько снега выпало в горах в 2019-2020 году.

Фото: Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских КарпатахФото: Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских Карпатах

Фото: Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских КарпатахФото: Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских Карпатах

Как сообщали Українські Новини, в конце весны Карпаты засыпало снегом.

Снежная погода в горах сохранялсь на протяжении нескольких следующих дней и пользователи выкладывали в сеть яркие фото.

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