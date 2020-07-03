Кабмин установил выплаты пострадавшим от наводнения в Карпатах: заплатят от 20 тысяч до 300

Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.

Об этом говорится в распоряжении № 811-р от 2 июля, передают Українськi Новини.

Так, средства выделены из резервного фонда государственного бюджета для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июне 2020 года.

Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областным государственным администрациям нужно обеспечить выплату материальной денежной помощи семьям погибших в размере 200 тыс. гривен за каждого погибшего члена семьи.

Также предусмотрена материальная помощь пострадавшему населению для обеспечения надлежащих условий проживания в таких размерах: собственникам жилых домов, которые полностью разрушены, - 300 тыс. гривен на семью; семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, - 50 тыс. гривен на семью; семьям, жилые дома которых повреждены, - 20 тыс. гривен на семью.

Закарпатской обладминистрации выделено 30 млн гривен, Ивано-Франковской - 480 млн гривен, Львовской - 10 млн гривен, Черновицкой - 30 млн гривен.

Также Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов выделено 122 млн гривен, в частности для Государственного агентства водных ресурсов - 92 млн гривен и Государственного агентства лесных ресурсов - 30 млн гривен.

Министерству внутренних дел выделено 82 млн гривен, в частности для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 41 млн гривен, для Национальной гвардии - 22 млн гривен, для Национальной полиции - 19 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Украина обратилась в Евросоюз и НАТО за помощью в ликвидации последствий наводнений

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