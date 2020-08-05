подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В июле на борьбу с коронавирусом потратили 1,3 млрд гривен из бюджета, — Минфин
05 августа 2020, среда, 10:48 450
Экономика 2020-08-05T11:15:02+03:00
Українські Новини
В июле на борьбу с коронавирусом потратили 1,3 млрд гривен из бюджета, — Минфин

В июле на борьбу с коронавирусом потратили 1,3 млрд гривен из бюджета, — Минфин

Валерия Драгомирова
Бюджет, Минфин, коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Министерство финансов заявляет, что в июле было использовано 1,3 млрд гривен бюджетных средств на приобретение товаров и услуг для борьбы с коронавирусной инфекцией, которая устанавливает новые антирекорды по заболеваемости в Украине

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українськi Новини.

"По данным Госказначейства, по состоянию на 30 июля, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 4,5 млрд гривен: 1,7 млрд гривен из госбюджета и 2,8 млрд гривен из местных бюджетов на приобретение товаров и услуг для борьбы с COVID- 19 по процедуре закупок, предусмотренных постановлением Кабинета Министров №225. За июль потрачено 1,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Министерство финансов постоянно мониторит бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Кроме того, на сайте Минфина создан специальный раздел, где размещена вся актуальная информация о фонде борьбы с COVID-19, которая будет обновляться регулярно.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам. 


Тем временем Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки. 

Больше новостей о: Бюджет Минфин коронавирус в Украине Борьба с коронавирусом

В 2020 количество бюджетных мест для бакалавров ув...
За 7 месяцев госбюджет выполнен с дефицитом 47,4 м...
Минздрав провел рекордное количество тестов на кор...
В Нидерландах фиксируют новые вспышки коронавируса...
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения
В июле на борьбу с коронавирусом потратили 1,3 млрд гривен из бюджета, — Минфин
Новости
Google посвятил дудл защитной маске и напомнил о профилактике коронавируса 11:20
Из-за сильных ливней и непогоды в Карпатах спасатели предупредили о угрозе оползней 11:15
ДТП. Фото: Нацполиция Одессы
Ночью в центре Одессы случилось крупное ДТП с пострадавшими 11:12
От взрыва в Бейруте могли пострадать два украинских судна из Мариуполя 11:07
В Украине антирекорд по госпитализации больных с коронавирусом 11:06
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
больше новостей
Из-за ремонта проспектов и перекрытия движения в Киеве образовались пробки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok