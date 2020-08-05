В июле на борьбу с коронавирусом потратили 1,3 млрд гривен из бюджета, — Минфин

Министерство финансов заявляет, что в июле было использовано 1,3 млрд гривен бюджетных средств на приобретение товаров и услуг для борьбы с коронавирусной инфекцией, которая устанавливает новые антирекорды по заболеваемости в Украине.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українськi Новини.

"По данным Госказначейства, по состоянию на 30 июля, за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 4,5 млрд гривен: 1,7 млрд гривен из госбюджета и 2,8 млрд гривен из местных бюджетов на приобретение товаров и услуг для борьбы с COVID- 19 по процедуре закупок, предусмотренных постановлением Кабинета Министров №225. За июль потрачено 1,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Министерство финансов постоянно мониторит бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Кроме того, на сайте Минфина создан специальный раздел, где размещена вся актуальная информация о фонде борьбы с COVID-19, которая будет обновляться регулярно.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам.



Тем временем Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки.