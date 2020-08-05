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  • В Нидерландах фиксируют новые вспышки коронавируса. За неделю количество случаев выросло вдвое
05 августа 2020, среда, 10:31 3056
Мир 2020-08-05T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Нидерландах фиксируют новые вспышки коронавируса. За неделю количество случаев выросло вдвое

В Нидерландах фиксируют новые вспышки коронавируса. За неделю количество случаев выросло вдвое

Елизавета Кесельман
Нидерланды, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Нидерландах, Новые вспышки коронавируса
В Нидерландах количество случаев коронавируса возросло вдвое
В Нидерландах количество случаев коронавируса возросло вдвое

В Нидерландах, где на днях прошли митинги против усиления карантина и введения новых коронавирусных ограничений, за последнюю неделю количество новых случаев заболевания Covid-19 возросло почти вдвое. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Сообщается, что за неделю с 29 июля по 4 августа составило 2588, что почти вдвое больше, чем неделей ранее. За предыдущую неделю до 29 июля было подтверждено 1329 случаев инфицирования.

Кроме того, отмечается, что 2,3% всех тестов за указанный период были положительными, по сравнению с 1,1% неделю назад.

При этом было проведено меньше тестов, чем на предыдущей неделе - 98 109 вместо 111 764.

Также число новых случаев особенно увеличилось в регионах Роттердама и Амстердама. С завтрашнего дня эти города вводят обязательное ношение масок в оживленных районах.

Как сообщали Українські Новини, в Германии объявили о начале второй волны коронавируса в стране. 

Кроме того, Чехия поделила свою территорию на четыре карантинные зоны.

Также впервые с начала пандемии в Португалии ни одной смерти от коронавируса. 

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