Чехия поделила свою территорию на четыре карантинные зоны

Чехия, куда украинцы могут выехать без обязательной самоизоляции, разделила свои регионы на четыре карантинные зоны, из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в совем Twitter.

Отмечается, что страну разделили на белую, зеленую, желтую и красною зоны.

По словам министра здравоохранения, такое распределение является системой раннего предупреждения о текущей эпидемиологической ситуации в регионах.

Kolegové na @ZdravkoOnline dnes představili tzv. semafor pro ČR. Jde o systém včasného upozornění na aktuální epidemiologickou situaci. Dobrou zprávou je, že žluté a červené okresy nemáme, 9 z nich je zelených a ostatní bílé. Zatím jsme bez rizika komunitního přenosu. pic.twitter.com/SzvUBAKPJZ — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) August 3, 2020

"Хорошей новостью является то, что у нас нет желтых и красных районов, 9 из них зеленые, а остальные белые. Пока у нас нет риска передачи в сообществе", - отметил Войтех.

Он объяснил, что белый цвет означает нулевой или незначительный риск заражения, зеленый цвет - возникновение заболевания без передачи в сообществе, желтый цвет - начало передачи в сообществе, а красный - увеличение или постоянную передачу инфекции.

Такой "светофор" основан на данных Института медицинской информации и статистики и учитывает 25 разных параметров. Список регионов будет обновляться министерством здравоохранения каждую неделю.

Как сообщали Українські Новини, в Украине вступил в силу "зональный карантин": подробная карта регионов.