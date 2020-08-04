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04 августа 2020, вторник, 10:37 299
Европа 2020-08-04T11:15:02+03:00
Українські Новини
Чехия поделила свою территорию на четыре карантинные зоны

Чехия поделила свою территорию на четыре карантинные зоны

Елизавета Кесельман
Чехия, Коронавирус в Чехии, Карантин в Чехии
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

Чехия, куда украинцы могут выехать без обязательной самоизоляции, разделила свои регионы на четыре карантинные зоны, из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в совем Twitter. 

Отмечается, что страну разделили на белую, зеленую, желтую и красною зоны.

По словам министра здравоохранения, такое распределение является системой раннего предупреждения о текущей эпидемиологической ситуации в регионах.

"Хорошей новостью является то, что у нас нет желтых и красных районов, 9 из них зеленые, а остальные белые. Пока у нас нет риска передачи в сообществе", - отметил Войтех.

Он объяснил, что белый цвет означает нулевой или незначительный риск заражения, зеленый цвет - возникновение заболевания без передачи в сообществе, желтый цвет - начало передачи в сообществе, а красный - увеличение или постоянную передачу инфекции.

Такой "светофор" основан на данных Института медицинской информации и статистики и учитывает 25 разных параметров. Список регионов будет обновляться министерством здравоохранения каждую неделю.

Как сообщали Українські Новини, в Украине вступил в силу "зональный карантин": подробная карта регионов. 

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