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  • Впервые с начала пандемии в Португалии ни одной смерти от коронавируса
04 августа 2020, вторник, 09:00 175
Мир 2020-08-04T09:15:01+03:00
Українські Новини
Впервые с начала пандемии в Португалии ни одной смерти от коронавируса

Впервые с начала пандемии в Португалии ни одной смерти от коронавируса

Елизавета Кесельман
Португалия, коронавирус в Португалии, Смертность от коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
В Португалии впервые за сутки нет смерти от коронавируса. Фото: Pexels
В Португалии впервые за сутки нет смерти от коронавируса. Фото: Pexels

В то время, как в Испании, несмотря на высокую заболеваемость коронавируса наблюдается низкая смертность, в Португалии за последние сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавирусной болезни. Такое произошло впервые с начала пандемии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на португальскую телерадиокомпанию RTP.

Как передает ведомство, первую смерть от коронавируса в Португалии обнаружили 16 марта - с тех пор ни один из дней не проходил без летальных исходов.

Отсутствие смертей за последние сутки государственный секретарь по вопросам здравоохранения Антонио Ласерда Салеш назвал позитивным и обнадеживающим знаком.

За последние сутки в стране было выявлено 106 новых случаев заражения инфекцией, с начала пандемии заразились 51 569 человек.

Жертвами коронавирусной болезни стали 1738 человек. Выздоровели уже более 37 тыс. пациентов, или 72% заразившихся.

Как сообщали Українські Новини, МВД Эстонии намерено наказать украинских заробитчан, нарушивших режим самоизоляции.

Тем временем, впервые с начала карантина в Германии открылись школы.

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