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05 августа 2020, среда, 10:30 1644
Экономика 2020-08-05T11:00:01+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения

"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения

Надежда Комендантова
Газ, Тарифы на газ, Рост цен на газ для населения, Газ для населения, Нефтегаз
Газовая горелка. Фото: пресс-служба
Газовая горелка. Фото: пресс-служба "Черниговгаз Сбыт"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая ранее повысила цену на газ для населения в июле, увеличила на август цену на природный газ для населения на 9,1%, или на 0,27 гривны/куб. м до 3,24 гривны/куб. м (с НДС) по сравнению с июлем.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов газовой компании "Нефтегаз Украины" составляет 3,24 гривны/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "Месячный". Цена газа выросла на 0,27 гривны/куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - говорится в нем.

Отмечается, что тариф "Месячный" - это первый тариф, который компания предлагает своим бытовых клиентам после прекращения действия спецобязательств компании.

"Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ", - подчеркнули в "Нефтегазе".

Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления, через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA.

Также в будущем компания намерена представить новые тарифные планы и другие предложения.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению и запущен рынок газа для бытовых потребителей.

Кабинет Министров определил "поставщиком последней надежды" на рынке газа ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" сроком на 3 года.

Также Кабмин ограничил цену продажи газа "поставщиком последней надежды" среднеарифметическим значением цены на немецком газовом хабе NCG.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) упростила процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля.

Министерство энергетики считает необходимым предоставить возможность поставщикам газа покупать газ внутренней добычи у государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" и государственной акционерной компании "Черноморнефтегаз".

Также Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.

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