"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения...

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая ранее повысила цену на газ для населения в июле, увеличила на август цену на природный газ для населения на 9,1%, или на 0,27 гривны/куб. м до 3,24 гривны/куб. м (с НДС) по сравнению с июлем.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов газовой компании "Нефтегаз Украины" составляет 3,24 гривны/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "Месячный". Цена газа выросла на 0,27 гривны/куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - говорится в нем.

Отмечается, что тариф "Месячный" - это первый тариф, который компания предлагает своим бытовых клиентам после прекращения действия спецобязательств компании.

"Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ", - подчеркнули в "Нефтегазе".

Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления, через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA.

Также в будущем компания намерена представить новые тарифные планы и другие предложения.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению и запущен рынок газа для бытовых потребителей.

Кабинет Министров определил "поставщиком последней надежды" на рынке газа ООО "Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" сроком на 3 года.

Также Кабмин ограничил цену продажи газа "поставщиком последней надежды" среднеарифметическим значением цены на немецком газовом хабе NCG.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) упростила процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля.

Министерство энергетики считает необходимым предоставить возможность поставщикам газа покупать газ внутренней добычи у государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" и государственной акционерной компании "Черноморнефтегаз".

Также Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.