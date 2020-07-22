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22 июля 2020, среда, 17:28 1459
Экономика 2020-07-22T17:31:09+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения

"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения

Надежда Комендантова
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Цена на газ Фото: UBR.ua
Цена на газ Фото: UBR.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая повысила цены на газ для промпотребителей на август, увеличила на июль цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязанностей (ПСО) на 7,2%, или на 155 гривен/тыс. куб. м до 2 297,53 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) по сравнению с июнем.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам - на 20, а то и на 30%", - сказал председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев.

В компании отметили, что цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.

В свою очередь сдерживающими факторами для украинских цен на газ являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением.

Как сообщали Українськi Новини,"Нефтегаз" снизил на июнь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязанностей (ПСО) на 5,9%, или на 133,44 гривну/тыс. куб. м до 2 142,28 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) по сравнению с маем, когда цены снизились на 21,4%. 

Ранее Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе (TTF).

С 1 января 2020 года "Нефтегаз" осуществляет продажу/поставку газа согласно ПСО по ценам, которые устанавливаются продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (TTF) за период 1-22 числа месяца поставки газа в соответствии с информацией биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украине на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.

Также Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.

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