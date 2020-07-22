"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", которая повысила цены на газ для промпотребителей на август, увеличила на июль цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязанностей (ПСО) на 7,2%, или на 155 гривен/тыс. куб. м до 2 297,53 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) по сравнению с июнем.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам - на 20, а то и на 30%", - сказал председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев.

В компании отметили, что цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.

В свою очередь сдерживающими факторами для украинских цен на газ являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением.

Как сообщали Українськi Новини,"Нефтегаз" снизил на июнь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязанностей (ПСО) на 5,9%, или на 133,44 гривну/тыс. куб. м до 2 142,28 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) по сравнению с маем, когда цены снизились на 21,4%.

Ранее Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе (TTF).

С 1 января 2020 года "Нефтегаз" осуществляет продажу/поставку газа согласно ПСО по ценам, которые устанавливаются продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (TTF) за период 1-22 числа месяца поставки газа в соответствии с информацией биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украине на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.

Также Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.