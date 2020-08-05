Ціна на газ знову зросла: "Нафтогаз" підвищив тарифи для населення

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" збільшила на серпень ціну на природний газ для населення на 9,1%, або на 0,27 гривні/куб. м до 3,24 гривні/куб. м (з ПДВ), порівняно з липнем, коли також підвищила ціну на газ для населення.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів газової компанії "Нафтогаз України" становить 3,24 гривні/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) у рамках тарифу "Місячний". Ціна газу зросла на 0,27 гривні/куб. м через те, що ринок входить в сезон високих цін, що звичайно настає з наближенням опалювального періоду", - йдеться в ньому.

Наголошується, що тариф "Місячний" - це перший тариф, який компанія пропонує своїм побутових клієнтам після припинення дії спецобязательств компанії.

"Зараз всі діючі побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ", - підкреслили в "Нафтогазі".

Також компанія звертає увагу на можливість заощадити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт буде платити за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання, через особистий кабінет my.gas.ua і чат-бот GASUA.

Також у майбутньому компанія має намір представити нові тарифні плани та інші пропозиції.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 серпня в Україні припинило дію положення про накладення спеціальних обов'язків (ПСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню та запущений ринок газу для побутових споживачів.

Кабінет Міністрів визначив "постачальником останньої надії" на ринку газу ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" строком на 3 роки.

Також Кабмін обмежив ціну продажу газу "постачальником останньої надії" середньоарифметичним значенням ціни на німецькому газовому хабі NCG.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) спростила процедуру зміни постачальника газу для населення з 1 липня.

Міністерство енергетики вважає за необхідне надати можливість постачальникам газу купувати газ внутрішнього видобутку у державній газодобувної компанії "Укргазвидобування" та державної акціонерної компанії "Чорноморнафтогаз".

Також Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.