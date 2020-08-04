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04 августа 2020, вторник, 09:26 87
Общество 2020-08-04T10:15:02+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Украине из-за жары

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Украине из-за жары

Ольга Фандорина
Жара, Пожароопасность, ГосЧС, Жаркая погода
Жара. Фото: pixabay
Жара. Фото: pixabay

В Украине с 4 по 6 августа из-за жаркой погоды чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в восточных, большинстве центральных и некоторых южных, западных и северных областях. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в восточных, большинстве центральных, а также в Одесской, Николаевской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Ранее Українські Новини сообщали, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.

А тем временем, в Киеве среднемесячная температура в июле была на 2,6 °С выше нормы.

Также ранее сообщалось, что погода в августе 2020 году в Украине будет жаркой: ожидаются три пика зноя с температурой до +37 градусов.

Ранее сообщалось о том, что во вторник, 4 августа, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

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