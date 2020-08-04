Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро

Экс-президент Петр Порошенко вернулся из отпуска в Турции, куда он улетал на прошлой неделе. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на свои источники в окружении бывшего президента. Самолет, на котором летел Порошенко, вылетел из Турецкого города Бодрум и приземлился Борисполе сегодня, 4 августа, в 20:54. Оператор полета — Air Pink. Стоимость полета составила около 15 тыс. евро без дополнительных услуг и питания. Как сообщали Українські Новини, в день, когда Порошенко улетал на отдых, возглавляемая им партия "Европейская солидарность" устраивала митинг под стенами Офиса Президента. После повеления информации о стоимости полета Порошенко в Турцию, в СМИ узнали о том, что экс-президент задекларировал почти 1,2 млн грн. расходов. Тем временем, пока Порошенко был на отдыхе, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство о возможном "разжигании межрелигиозной вражды" бывшим Президентом Петром Порошенко. Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ. Позже ГБР сообщило, что дело против Порошенко за разжигание вражды расследуется по заявлению прихожан УПЦ КП.