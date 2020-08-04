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04 августа 2020, вторник, 23:48 2342
Общество 2020-08-05T00:30:03+03:00
Українські Новини
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро

Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро

Кира Молчанова
Турция, Отпуск, авиарейсы, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko

Экс-президент Петр Порошенко вернулся из отпуска в Турции, куда он улетал на прошлой неделе.

Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на свои источники в окружении бывшего президента.

Самолет, на котором летел Порошенко, вылетел из Турецкого города Бодрум и приземлился Борисполе сегодня, 4 августа, в 20:54. Оператор полета — Air Pink.

Стоимость полета составила около 15 тыс. евро без дополнительных услуг и питания.

Как сообщали Українські Новини, в день, когда Порошенко улетал на отдых, возглавляемая им партия "Европейская солидарность" устраивала митинг под стенами Офиса Президента.

После повеления информации о стоимости полета Порошенко в Турцию, в СМИ узнали о том, что экс-президент задекларировал почти 1,2 млн грн. расходов.

Тем временем, пока Порошенко был на отдыхе, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство о возможном "разжигании межрелигиозной вражды" бывшим Президентом Петром Порошенко.

Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ.

Позже ГБР сообщило, что дело против Порошенко за разжигание вражды расследуется по заявлению прихожан УПЦ КП.

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