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04 августа 2020, вторник, 21:43 544
Политика 2020-08-04T23:00:02+03:00
Українські Новини
Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Кира Молчанова
Укрзализныця, Поезда, Владислав Криклий, Адаптивный карантин, Красная зона
Поезд Hundai Roten. Фото: Укрзализныця
Поезд Hundai Roten. Фото: Укрзализныця

Министерство инфраструктуры обратилось в Кабинет Министров с просьбой разрешить высадку пассажиров поездов на станциях в "красной зоне" после того, как пассажиры чуть ли не силой добились остановки поезда в Тернополе.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в прямом эфире "Громадського радио", передают Українськi Новини.

"Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Понятно, что высадку сделать - это не проблема", - сказал он.

При этом Криклий отметил, что посадка на данных станциях осуществляться не будет.

Он надеется, что соответствующее решение правительство примет 5 августа.

Как сообщали Українськi Новини, Акционерное общество "Укрзализныця" временно отменило остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе с 3 августа в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.

Мэр Тернополя Сергей Надал призывает министра инфраструктуры Владислава Криклия восстановить железнодорожное сообщение с городом.

Ранее Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области отнесли в "красную" зону по эпидопасности.

Кроме того, "Укрзализныця" остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь.

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