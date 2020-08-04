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04 серпня 2020, вівторок, 17:25 10
Силові структури 2020-08-04T18:15:01+03:00
Українські Новини
НАБУ повторно викликає на допит главу Окружного адмінсуду Києва Вовка

НАБУ повторно викликає на допит главу Окружного адмінсуду Києва Вовка

Ирина Николенко
НАБУ, Окружний адміністративний суд Києва, Павло Вовк
Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Фото: file.liga.net
Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Фото: file.liga.net

У той час, як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) готує клопотання до суду про арешт майна глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів цього суду, відомство повторно викликає суддю і його заступника Євгена Аблова, а також 5 суддів і 2 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) на допити.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передають Українськi Новини.

Їх викликають в НАБУ для участі в проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі допиту  як підозрюваних і вручення процесуальних документів в кримінальному провадженні від 17 липня.

Також на допити викликаються судді Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Володимир Келеберда, Олексій Огурцов, Ігор Качура, члени ВККС Микола Сірош та Сергій Остапець. Усі вони викликаються на допити 10 і 11 серпня, деякі судді - на інші дати.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 липня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще 6 суддям. Їх підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади.

Також Павло Вовк заявив, що йому не було вручено підозри, і вважає обшук у суді спробою тиску на нього і саме відомство.

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