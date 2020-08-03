НАБУ готовит обращения в суд об аресте имущества главы Окружного суда Киева Вовка

Национальное антикоррупционное бюро готовит ходатайства в суд об аресте имущества главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей этого суда, в то время, как Вовк заявляет, что записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"НАБУ готовит ряд ходатайств относительно ареста имущества по этому делу", - сказал он.

Речь идёт об имуществе 7 судей Окружного админсуда.

Ходатайства будут внесены в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.

Их подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Ранее в НАБУ сообщили, что планируют вызвать главу Окружного админсуда Киева Вовка, 6 судей и 2 членов ВККС на допросы.