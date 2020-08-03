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03 августа 2020, понедельник, 18:43 75
Судебная власть 2020-08-03T19:45:02+03:00
Українські Новини
НАБУ готовит обращения в суд об аресте имущества главы Окружного суда Киева Вовка

НАБУ готовит обращения в суд об аресте имущества главы Окружного суда Киева Вовка

Елена Новикова
НАБУ, арест имущества, ВККС, Павел Вовк, Высший антикоррупционный суд, ОАСК
Павел Вовк. Фото: пресс-служба ОАСК
Павел Вовк. Фото: пресс-служба ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро готовит ходатайства в суд об аресте имущества главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей этого суда, в то время, как Вовк заявляет, что записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"НАБУ готовит ряд ходатайств относительно ареста имущества по этому делу", - сказал он.

Речь идёт об имуществе 7 судей Окружного админсуда.

Ходатайства будут внесены в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.

Их подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Ранее в НАБУ сообщили, что планируют вызвать главу Окружного админсуда Киева Вовка, 6 судей и 2 членов ВККС на допросы.

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