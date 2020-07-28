Дополнительные взносы и единоразовые выплаты накоплений. Как хотят реформировать пенсионную систему

В то время, как ПФУ рассказал об этапах повышения пенсий, в Украине в 2021 году могут запустить обязательную накопительную пенсионную систему, при которой украинцам придется отдавать на личный счет часть зарплаты, а при выходе на пенсию получить двойные выплаты. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Так, сообщается, что за ближайшие месяцы Рада и Кабмин должны договориться о единой модели, совместно ее доработать и убедить Раду поддержать новшество.

Проект Кабмина:

дополнительный взнос платить не нужно – 2% заберут с ЕСВ и еще 2% – подоходного налога;

получить всю накопленную сумму можно будет сразу (в Кабмине подсчитали, что если бы такое новшество работало уже сейчас, пенсионеры могли бы рассчитывать на сбережения в размере 1 млн грн);

украинцы старше 50 лет не смогут принять участие в накопительной системе.

Проект Рады:

на пенсию придется платить дополнительный взнос (он постепенно будет расти с 3 до 7%);

взнос разделят между собой сотрудник и работодатель;

с 2023-го по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.

В итоге общая нагрузка на зарплату за первые три года вырастет на 3 процентных пункта. К примеру, если сейчас с 20 тысяч гривен приходится платить 8,3 тысячи налогов и взносов, то уже через несколько лет эта сумма составит 8,9 тысячи. Компенсировать дополнительный "налог" можно, например, отменив военный сбор в 1,5% (если война к тому моменту закончится).

Экс-министр соцполитики Андрей Рева в комментарии изданию рассказал: новая пенсионная система – далеко не панацея. По факту людям предлагают откладывать сразу в два источника и получать выплату из них же, но через 15-20 лет. Действующим пенсионерам это не поможет, а решать проблему, уверен политик, нужно именно с ними.

"Речь идет об общеобязательной накопительной системе. То есть с вашей зарплаты должны будут снять дополнительные деньги и отправить в негосударственный Пенсионный фонд. Он должен будет купить акции каких-то предприятий и получить гарантированный доход выше инфляции. Таким образом, за 20 лет идет накопление и потом вам начнут платить дополнительную пенсию", – пояснил Рева.

Как сообщали Українські Новини, выплаты пенсий в июле увеличились на 400 миллионов.

Также украинцы с 4 июля получают повышенные пенсии в связи с ростом прожиточного минимума, однако выплаты проиндексировали не всем.