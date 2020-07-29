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29 июля 2020, среда, 20:43 644
Общество 2020-07-29T21:00:09+03:00
Українські Новини
Задержанные в Беларуси наемники из "ЧВК Вагнера" воевали в Украине

Задержанные в Беларуси наемники из "ЧВК Вагнера" воевали в Украине

Ольга Фандорина
Боевики, Александр Лукашенко, Беларусь, Российские наемники, ЧВК Вагнера
Задержание боевиков в Беларуси. Скриншот видео
Задержание боевиков в Беларуси. Скриншот видео

Сегодня белорусские правоохранители заявляют о прибытию в страну около 200 боевиков так называемой ЧВК Вагнера для дестабилизации перед выборами. Министерство иностранных дел Беларуси пригласит послов РФ и Украины в связи с задержанием в республике 32 граждан России. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков в эфире одного из телеканалов, передает ТАСС.

"Задачи в том числе касаются работы министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов, - сказал Равков.

Он сообщил, что почти половина задержанных ранее воевали на Донбассе.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - сказал Равков.

Также он отметил, что Беларусь усилит оперативное прикрытие госграницы, в том числе с Россией.

А тем временем, в Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов оппонентов Лукашенко.

Ранее Лукашенко признался, что приказал арестовать своего оппонента


Также Лукашенко заявил, что он не хочет стать последним президентом Беларуси

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