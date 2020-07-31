ГПУ просит Беларусь арестовать задержанных "вагнеровцев". Украина будет требовать выдачи

Офис генерального прокурора просит Беларусь временно арестовать боевиков частной военной кампании "Вагнера", задержанных недавно белорусскими правоохранительными органами.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

28 задержанным, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Таким образом, украинская сторона заявила о намерении требовать выдачи их в Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

На данный момент Офис генпрокурора готовит соответствующие документы на экстрадицию этих лиц.

Вопрос экстрадиции будет решаться компетентными органами республики Беларусь.

Как сообщали Українськi Новини, Украина будет настаивать на экстрадиции задержанных в Беларуси воевавших на Донбассе боевиков ЧВК "Вагнера".

29 июля белорусские правоохранители задержали 32 боевиков ЧВК "Вагнера", среди которых есть те, кто воевал против Украины на Донбассе.