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01 августа 2020, суббота, 11:05 350
Силовые структуры 2020-08-01T11:05:01+03:00
Українські Новини
Офис Генпрокурора намерен требовать экстрадиции боевиков "Вагнера" и сообщил им о подозрении

Офис Генпрокурора намерен требовать экстрадиции боевиков "Вагнера" и сообщил им о подозрении

Ирина Николенко
Боевики, Беларусь, Экстрадиция, ЧВК Вагнера, задержание боевиков, Офис Генпрокурора
Задержание боевиков в Беларуси. Скриншот видео
Задержание боевиков в Беларуси. Скриншот видео

Офис генпрокурора проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", – говорится в сообщении.

Также правоохранительные органы объявили о подозрении по факту участия в террористической организации 28 лицам, из которых 9 граждан Украины по статье 258-3 УК Украины.

Кроме того, украинская сторона заявила о намерении требовать выдачи этих лиц для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц.

Вопрос об экстрадиции будут решать компетентные органы Республики Беларусь.

Ранее Українські Новини сообщали, Министерство внутренних дел планирует передать Беларуси информацию о задержанных возле Минска боевиках "Вагнера".

Кроме того, задержанных боевиков "Вагнера" обвиняют в подготовке терактов и разыскивает еще 200 боевиков.

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