Днепровский район лидирует по коронавирусу: количество новых случаев COVID-19 в Киеве снизилось

Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 2 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 102 человека до 8 554, умерших - на 1 до 135.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян. На сегодня в столице 8 554 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко в социальной сети Facebook.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 19, Шевченковском - 18, Деснянском - 17.

Заболели 4 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет, 44 женщины и 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет.

Среди заболевших есть также 6 медиков.

В больницы госпитализированы 14 пациентов, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей.

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля в Киеве коронавирусом заболели 101 человек до 8 342, умерших – на 2 до 134.

Также количество новых случаев коронавируса снижается второй день подряд: в Украине 990 заболевших за сутки.

Тем временем, в Украине рекордно сократилось ПЦР-тестирование на коронавирус и на антитела к COVID-19.