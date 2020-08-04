Рубль немного "просел". Курс российской нацвалюты на 4 августа

Во вторник, 4 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 3 августа, снизился на 2 копейки и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля во вторник вырос по сравнению с понедельником на 1 копейку и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве по состоянию на 4 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,33 3,91 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 августа на 11,60 коп. до 27,9149 UAH/USD, курс покупки – повысился на 8,99 коп. до 27,6129 UAH/USD.

Кроме того, эксперты дали прогноз, каким будет курс доллара в августе.

А экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.