Рубль подорожал в начале недели: почем продают российскую нацвалюту 3 августа

В понедельник, 3 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 31 июля, остался без изменений и составляет 3,35 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в понедельник вырос по сравнению с пятницей на 1 копеек и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,5152 27,8132 32,2045 32,8542 3,35 3,90 Максимальный 27,6500 28,0000 32,5000 33,2000 3,73 5,00 Минимальный 27,3500 27,6700 31,8000 32,5400 2,50 3,74

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 3,30 коп. до 27,8132 UAH/USD

Тем временем, курс доллара может "перевалить" за 30 грн: экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 августа, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD.