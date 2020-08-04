Доллар стремительно растет. Курс валют на 4 августа

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 августа на 11,60 коп. до 27,9149 UAH/USD, курс покупки – повысился на 8,99 коп. до 27,6129 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,81 коп. до 32,1709 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,99 коп. до 32,7903 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,6129 27,9149 32,1709 32,7903 3,30 3,92 Максимальный 27,7500 28,0000 32,5500 33,1000 3,72 5,00 Минимальный 27,4000 27,7500 31,5500 32,4300 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз, каким будет курс доллара в августе.

А экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 августа, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD.