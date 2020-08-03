В Киевской области за сутки зарегистрировали всего 22 новых случая коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 2 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 22 человека до 3 845.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 3 845 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 337 детей и у 595 медицинских работников. За сутки подтверждено 22 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 1 ребенка в возрасте 11 лет и у 21 взрослого", - сказано в нем.

7 заболевших были госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 15 пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии в больницы были отправлены 704 больных, на самоизоляцию - 3 141.

За сутки выздоровели 20 человек, за все время - 2 717.

Сообщений о летальных случаях за сутки не поступало, всего от СOVID-19 в области умерли 64 человека.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 30 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 45 человек до 3 717, умерших на 1 до 63.

В Киеве 2 августа количество заболевших коронавирусом увеличилось на 102 человека до 8 554, умерших - на 1 до 135.