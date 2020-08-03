подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 августа 2020, понедельник, 14:20 523
Общество 2020-08-03T15:00:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области за сутки зарегистрировали всего 22 новых случая коронавируса

В Киевской области за сутки зарегистрировали всего 22 новых случая коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 2 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 22 человека до 3 845.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 3 845 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 337 детей и у 595 медицинских работников. За сутки подтверждено 22 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 1 ребенка в возрасте 11 лет и у 21 взрослого", - сказано в нем.

7 заболевших были госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 15 пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии в больницы были отправлены 704 больных, на самоизоляцию - 3 141.

За сутки выздоровели 20 человек, за все время - 2 717.

Сообщений о летальных случаях за сутки не поступало, всего от СOVID-19 в области умерли 64 человека.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 30 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 45 человек до 3 717, умерших на 1 до 63.

В Киеве 2 августа количество заболевших коронавирусом увеличилось на 102 человека до 8 554, умерших - на 1 до 135.

 

Больше новостей о: Коронавирус статистика коронавируса Коронавирус в Киевской области

Угрожающий взрывом в Универсал Банке в Киеве террорист требует СМИ и прямой эфир
Захвативший банк террорист оказался гражданином Узбекистана: появилось его фото с заложницей
Новости
Впервые с начала карантина в Германии открылись школы 15:00
Половина родителей против онлайн учебы в школах, – соцопрос 14:58
Акционер "Укрнефти" манипулирует правоохранителями и судами, – эксперт 14:56
Прибыль ОПЗ во втором квартале 2020 составила 28 млн грн 14:55
Набсовет "Укрэнерго" назначил главой компании Кудрицкого 14:55
больше новостей
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам 06:30
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам 06:30
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
больше новостей
Центр Киева перекрыли силовики из-за захвата банка террористом: где остановилось движение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok