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03 августа 2020, понедельник, 10:22 283
Экономика 2020-08-03T10:22:46+03:00
Українські Новини
Доллар в обменниках подорожал в начале недели

Доллар в обменниках подорожал в начале недели

Надежда Комендантова
Курс валют, Обмен валют, курс доллара, Курс евро, Курс гривни
Доллар Фото: planetakartinok.net
Доллар Фото: planetakartinok.net

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 июля на 3,30 коп. до 27,8132 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,56 коп. до 27,5152 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,34 коп. до 32,2045 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,83 коп. до 32,8542 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,5152 27,8132 32,2045 32,8542 3,35 3,90
Максимальный 27,6500 28,0000 32,5000 33,2000 3,73 5,00
Минимальный 27,3500 27,6700 31,8000 32,5400 2,50 3,74

Как сообщали Українські Новини, курс доллара может "перевалить" за 30 грн: экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 августа, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD.

Также НБУ снова начал скупать валюту.

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