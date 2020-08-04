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04 августа 2020, вторник, 05:20 1235
Экономика 2020-08-04T06:45:02+03:00
Українські Новини
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют 4 августа

Доллар немного подорожал. Официальный курс валют 4 августа

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс доллара,
Курс доллара,

В то время, как аналитики дали прогноз курса доллара до конца года, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 августа, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 августа, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,1351
1 доллар США 27,7365
1 швейцарский франк 30,1533
10 иен 2,6123
10 российских рублей 3,7525
1 евро 32,5169

Как сообщали Українські Новини, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты. Казначеи считают, что от личных договоренностей Шевченко и ручного управления межбанк и гривна будут сильно зависимы еще продолжительное время.

Кроме того, средний курс в доллара в 2021 году ожидается на уровне 29,1 UAH/USD.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

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