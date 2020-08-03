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03 августа 2020, понедельник, 21:21 13
Жизнь 2020-08-03T21:30:01+03:00
Українські Новини
От +9 ночью до +31 днем. Прогноз погоды в Украине на вторник

От +9 ночью до +31 днем. Прогноз погоды в Украине на вторник

Валерия Драгомирова
Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, погода в августе
Лето. Фото: Валерия Назаренко
Лето. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как синоптики дали прогноз на август, 4 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +25…+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+30 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +24…+31 градус.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +25…+31 градус.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

3 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Погода 4 августа. Карта: УкргидрометцентрПогода 4 августа. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на начало недели

Кроме того, в августе возможны даже заморозки

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