От +9 ночью до +31 днем. Прогноз погоды в Украине на вторник

В то время, как синоптики дали прогноз на август, 4 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +25…+31 градус. В Карпатах без осадков, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +12…+14 градусов, днем +27…+29 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30 градусов. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+30 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +24…+31 градус. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +25…+30 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +25…+31 градус. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус. 3 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса. Погода 4 августа. Карта: УкргидрометцентрКак сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз на начало недели. Кроме того, в августе возможны даже заморозки.