Идет августовский зной и засуха: синоптик дала прогноз на неделю

После непродолжительного похолодания, когда в Карпатах ночью похолодало до +6, в Украину возвращается хорошая погода. Во вторник, 4 августа, снова будет жарко и даже без дождей. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко. Она отметила, что во вторник антициклон принесет нам жару. "Во вторник температура воздуха днем составит 25-31 градус. Повсюду в Украине – без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м\/с. В Киеве вторник ожидается сухим и солнечным с температурой воздуха 28-29 градусов", – написала Диденко. По ее словам, в дальнейшем жара усилится. Неделя в целом обещает быть без осадков и разве что только в конце недели на севере и кое-где на западе пройдут короткие дожди с грозами. Ранее Українські Новини сообщали, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.