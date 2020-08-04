Идет августовский зной и засуха: синоптик дала прогноз на неделю

После непродолжительного похолодания, когда в Карпатах ночью похолодало до +6, в Украину возвращается хорошая погода. Во вторник, 4 августа, снова будет жарко и даже без дождей.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что во вторник антициклон принесет нам жару.

"Во вторник температура воздуха днем составит 25-31 градус. Повсюду в Украине – без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с. В Киеве вторник ожидается сухим и солнечным с температурой воздуха 28-29 градусов", – написала Диденко.

По ее словам, в дальнейшем жара усилится. Неделя в целом обещает быть без осадков и разве что только в конце недели на севере и кое-где на западе пройдут короткие дожди с грозами.

Ранее Українські Новини сообщали, согласно прогнозу погоды на последний месяц лета в августе возможны даже заморозки.