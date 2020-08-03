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03 августа 2020, понедельник, 21:53 17
Общество 2020-08-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве среднемесячная температура в июле была на 2,6 °С выше нормы

В Киеве среднемесячная температура в июле была на 2,6 °С выше нормы

Елена Новикова
Киев, Погода, Центр Киева, погода в Киеве, Центральная геофизическая обсерватория, погода в июле, Погода в столице
Центр Киева. Фото: Валерия Назаренко
Центр Киева. Фото: Валерия Назаренко

В июле 2020 года в Киеве было восемь дней с температурой воздуха выше +30 °С, в то время, как в июне столица побила очередной температурный рекорд.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составляла + 21,9 °С, что превысило климатическую норму на 2,6 °С.

Самый холодный день был 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до + 11,7 ° С, а самый жаркий - 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла + 32,7 ° С. 

К сожалению осадков в Киеве выпало лишь 46,5 мм, что составило 53% климатической нормы за месяц.

Как соодщали Українські Новини, погода в августе 2020 году в Украине будет жаркой: ожидаются три пика зноя с температурой до +37 градусов.

Ранее сообщалось о том, что во вторник, 4 августа, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

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