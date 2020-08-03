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03 августа 2020, понедельник, 19:35 20 Инфографика
Общество 2020-08-03T20:00:01+03:00
Українські Новини
В центре Киева по ул. Омельяновича-Павленко ограничат движение из-за ремонта

В центре Киева по ул. Омельяновича-Павленко ограничат движение из-за ремонта

Валерия Драгомирова
Киев, Ремонт, Ограничение движения, Улица Омельяновича-Павленко
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" частично ограничит движение транспорта по улице М. Омельяновича-Павленко до 14 августа из-за ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"С 20:00 4 августа на ул. Михаила Омельяновича-Павленко частично ограничат движение до 14 августа. Здесь начинают средний ремонт. Покрытие обновят на части между улицами Московской и Левандовской", - сказано в нем.

КП просит водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ремонт дороги в Киеве. Инфографика: КГГАРемонт дороги в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, Киев частично ограничил движение по Южному мосту до 30 августа в ночное время из-за ремонта.

Ранее в Киеве ограничили ночью движение по Дегтяревской. Дорожники укладывали верхний слой покрытия.

Кроме того, с 1 августа в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Ограничат движение в связи с проведением дорожных работ. Ограничение движения на данном участке дороги ориентировочно продлится до 25 сентября.

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