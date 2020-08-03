Со 2 августа Turkish Airlines снова летает из Харькова

Несмотря на то, что Турция скоро может стать недоступной для украинских туристов, авиакомпания Turkish Airlines возобновила авиарейсы из Харькова в Стамбул со 2 августа.

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Харьков", передают Українські Новини.

"2 августа турецкая авиакомпания Turkish Airlines после карантинного перерыва возобновила регулярные перелеты "Харьков - Стамбул", - сказано в нем.

Авиакомпания выполняет рейсы по данному направлению по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость билетов в обе стороны стартует от 3 899 гривен с багажом.

Отмечается, что расписание рейсов авиакомпания составила так, чтобы предложить пассажирам удобные стыковки с перелетами в Даламан, Анталию, Бодрум, Измир и Аланию - время между рейсами составляет от 1 часа 40 минут до 4,5 часов.

Кроме указанного рейса, от Turkish Airlines из аэропорта "Харьков" доступны чартерные перелеты в Анталию, Бодрум и Даламан, а также рейсы в Стамбул от другого перевозчика - Pegasus Airlines.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля Turkish Airlines возобновила авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу.

Турция начала принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на коронавирус с 1 июля.