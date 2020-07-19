Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину

Турция, которая одной из первых "курортных" стран открылась для туристов из Украины и возобновила авиаперелеты, с августа может снова стать недоступной для них — скорее всего, Турция будет включена в список стран "красной зоны".

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" соучредитель украинского национального туроператора Елена Бойко.

Комментируя ситуацию з государствами, куда имеют доступ украинские туристы, Бойко сказала: "Из хорошего – Албанию вынесли из "красной зоны" и внесли в "зеленую". Людям, которые прибывают обратно, не надо делать тесты по возвращении. Исконно любимая Черногория тоже не нуждается в тестах при въезде туда. Надеемся, что что-то откроется еще. Однако Турция войдет в середине августа в "красную зону". Это мое личное мнение, потому что с 1 августа на турецкие курорты разрешен въезд российским гражданам, а там эпидемическая ситуация одна из худших в мире".

Как сообщали Українськi Новини, для украинцев снова стали возможными путешествия на Багамские острова и в Ливан.

Кроме того, Турция запретила брать с собой ручную кладь более 5 кг.

Тем временем, в МИД разъяснили, как избежать проблем во время путешествий в условиях пандемии коронавируса.