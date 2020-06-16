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16 июня 2020, вторник, 08:28 44
Общество 2020-06-16T08:29:16+03:00
Українські Новини
Из 28 запланированных на ремонт дорог в Киевской области ремонтные работы начались на 6

Из 28 запланированных на ремонт дорог в Киевской области ремонтные работы начались на 6

Анна Рудык
Ремонт, Дороги, Ремонт дорог, ремонт дорог в Киеве
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Из 28 дорог в Киевской области, которые запланировали ремонтировать в 2020 году, ремонтные работы начались на 6, а сами киевляне раскритиковали свежий ремонт Кличко улицы на Подоле.

Об этом в ходе брифинга сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передают Українськi Новини.

"В Киевской области почти 6,5 тыс. км дорог, в этом году запланировали починить 28 объектов, роботу начали на 6", - сказал он.

Володин отметил, что на других объектах продолжаются подготовительные работы и процедуры публичных закупок.

Общий объем финансирования в 2020 году проектов по дорогам в области составляет 1,2 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена предусмотреть возможность выделения средств из фонда борьбы с коронавирусом на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Также Верховная Рада намерена отменить необходимость разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог после того, как Кабинет Министров утвердил перечень дорог государственного значения, которые будут восстанавливаться в 2020 году.

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