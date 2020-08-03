У центрі Києва по вул. М. Омеляновича-Павленка частково обмежать рух до 14 серпня

Комунальне підприємство "Київавтодор" частково обмежить рух транспорту по вулиці М. Омеляновича-Павленка до 14 серпня через ремонтні роботи.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 20:00 4 серпня на вул. Михайла Омеляновича-Павленка частково обмежать рух до 14 серпня. Тут починають середній ремонт. Покриття оновлять на частині між вулицями Московською і Левандівській ", - сказано в ньому.

КП просить водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Ремонт дороги в Києві. Інфографіка: КМДА.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ частково обмежив рух по Південному мосту до 30 серпня в нічний час через ремонт.

Раніше в Києві обмежили вночі рух по Дегтярівській. Дорожники укладали верхній шар покриття, також на Повітрофлотському шляхопроводі починаються протиаварійні роботи.

Крім того, з 1 серпня в Києві обмежили рух на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності. Обмежать рух у зв'язку з проведенням дорожніх робіт. Обмеження руху на даній ділянці дороги орієнтовно триватиме до 25 вересня.