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27 июля 2020, понедельник, 17:01 140
Президент 2020-07-27T18:15:03+03:00
Українські Новини
В Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 66,7 случая на 100 тыс. населения, — Офис Президента

В Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 66,7 случая на 100 тыс. населения, — Офис Президента

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом
Коронавирус в Украине. Фото. Pixabay
Коронавирус в Украине. Фото. Pixabay

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос до 66,7 случая на 100 тыс. населения, в то время, как за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 807 до 65 656

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса...Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тысяч человек", - сказано в нем.

По состоянию на 1 июля этот показатель составлял 58 случаев на 100 тыс. населения, а 7 июля - 62,4 случая на 100 тыс.

"Главе государства сообщили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки. В частности, в НТУУ "КПИ" выявлено 152 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию", - говорится в сообщении.

Из-за эпидемической ситуации основные христианские конфессии отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси.

В свою очередь Министерство внутренних дел отчиталось, что из-за нарушения карантинных норм было закрыто 37 ночных клубов.

Как сообщали Українськi Новини, в Мизнздраве заявили, что четверть ПЦР-тестов на COVID-19 могут быть ложноотрицательными.

Также по состоянию на 27 июля 8 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

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