НАБУ вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка, 6 судей и 2 членов ВККС на допросы

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызывает главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, а также 5 судей и 2 членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) на допросы, в то время, как Вовк заявляет, что записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Они вызываются в НАБУ для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий, в том числе допроса в качестве подозреваемых и вручения процессуальных документов в уголовном производстве от 17 июля.

Вовк вызывается на допрос 3 августа на 8:00 и 6 августа на 8:00.

Замглавы Евгений Аблов - 3 августа на 9:00, 20 августа на 11:00, 28 августа на 9:00.

Также на допросы вызываются судьи Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Владимир Келеберда, Алексей Огурцов, Игорь Качура, члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.



Кроме того, обыски в Окружном административном суде проходили также и в 2019 году.