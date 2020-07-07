В Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы

Досрочное прекращение самоизоляции возможно для лиц с отрицательным результатом ПЦР на COVID-19, которые пересекли государственную границу Украины.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

"Досрочное прекращение самоизоляции возможно для лиц с отрицательным результатом ПЦР на COVID-19, которые пересекли государственную границу или пункты въезда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь в течение последних 14 дней. Если вы находитесь на самоизоляции, но не пересекали границу в течение последних 14 дней, досрочно прекратить самоизоляцию через такой алгоритм невозможно", - сказано в нем.



Где можно сделать анализ для прекращения самоизоляции



Есть определенный перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе Центра общественного здоровья Украины. Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дій вдома". Перечень лабораторий, где можно сделать такое исследование, смотрите здесь.



Как правильно сообщить лаборатории о намерении прекратить самоизоляцию



В лаборатории, которая отнесена к перечню, заполните информированное согласие на обработку данных. В форме необходимо обязательно отметить факт пересечения границы, если он произошел в течение последних 14 дней, и точную дату прибытия на территорию Украины. Во избежание нежелательных последствий в форме стоит указать номер телефона, который был использован для установки приложения "Дій вдома".



Если результат оказался отрицательным, что делать дальше



Любые сообщения об отрицательном результате присланные на почту, сообщением в соцсетях, телефоном и т.д. к работе не принимаются. Результат негативного исследования должен быть введен лабораторией в электронную систему Центра общественного здоровья Украины.



"Данные, внесенные лабораториями в электронную систему Центра, автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома". О разрешении на прекращение самоизоляции лицо будет проинформировано соответствующим сообщением сервиса "Дій вдома", - говорится в сообщении.



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Кроме того, МОЗ поделил страны с коронавирусом на 2 категории. Что означает "зеленая" и "красная" зоны.