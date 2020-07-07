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07 июля 2020, вторник, 14:37 229
Общество 2020-07-07T14:38:52+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы

В Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, самоизоляция, Прекращение самоизоляции
Ккоронавирус. Фото: Pexels
Ккоронавирус. Фото: Pexels

Досрочное прекращение самоизоляции возможно для лиц с отрицательным результатом ПЦР на COVID-19, которые пересекли государственную границу Украины.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook. 

"Досрочное прекращение самоизоляции возможно для лиц с отрицательным результатом ПЦР на COVID-19, которые пересекли государственную границу или пункты въезда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь в течение последних 14 дней. Если вы находитесь на самоизоляции, но не пересекали границу в течение последних 14 дней, досрочно прекратить самоизоляцию через такой алгоритм невозможно", - сказано в нем. 

Где можно сделать анализ для прекращения самоизоляции

Есть определенный перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе Центра общественного здоровья Украины. Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дій вдома". Перечень лабораторий, где можно сделать такое исследование, смотрите здесь

Как правильно сообщить лаборатории о намерении прекратить самоизоляцию

В лаборатории, которая отнесена к перечню, заполните информированное согласие на обработку данных. В форме необходимо обязательно отметить факт пересечения границы, если он произошел в течение последних 14 дней, и точную дату прибытия на территорию Украины. Во избежание нежелательных последствий в форме стоит указать номер телефона, который был использован для установки приложения "Дій вдома".

Если результат оказался отрицательным, что делать дальше

Любые сообщения об отрицательном результате присланные на почту, сообщением в соцсетях, телефоном и т.д. к работе не принимаются. Результат негативного исследования должен быть введен лабораторией в электронную систему Центра общественного здоровья Украины. 

"Данные, внесенные лабораториями в электронную систему Центра, автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома". О разрешении на прекращение самоизоляции лицо будет проинформировано соответствующим сообщением сервиса "Дій вдома", - говорится в сообщении.

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Кроме того, МОЗ поделил страны с коронавирусом на 2 категории. Что означает "зеленая" и "красная" зоны. 

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