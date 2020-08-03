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03 серпня 2020, понеділок, 13:06 9
Зовнішня політика 2020-08-03T14:45:02+03:00
Українські Новини
У Білорусі заявили, що не отримували запиту від України на видачу затриманих бойовиків Вагнера

У Білорусі заявили, що не отримували запиту від України на видачу затриманих бойовиків Вагнера

Ольга Фандорина
Білорусь, Українсько-білоруські відночини, ПВК Вагнера
Задержание боевиков
Задержание боевиков "Вагнера". Фото: hvylya.net

Генпрокуратура Білорусі заявила, що вони не отримали запиту від українських державних органів на видачу затриманих в Мінську бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яких в неділю, 2 серпня взяли під варту. Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури Білорусі, передає Sputnik.

"На сьогодні якихось клопотань з Офісу генпрокурора України щодо затриманих на території Білорусі співробітникам ПВК "Вагнера" в Генпрокуратуру не поступало", - заявила начальник відділу інформації Генпрокуратури Анжеліка Курчак.

Раніше повідомлялося, що ГПУ просить Білорусь заарештувати затриманих "вагнерівців". Україна вимагатиме видачі.

Раніше Українські Новини повідомляли, Офіс генпрокурора має намір вимагати екстрадиції затриманих на території Білорусі учасників збройного конфлікту на сході України.

29 липня білоруські правоохоронці затримали 32 бойовиків ПВК "Вагнера", серед яких є ті, хто воював проти України на Донбасі.

Затримані в Білорусі найманці з "ПВК Вагнера", які прибули в країну для дестабілізації ситуації перед виборами, воювали на Донбасі в Україні, і, згідно з інформацією ЗМІ, напраляющіе в Судан черга Білорусь.

 

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