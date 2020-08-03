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03 августа 2020, понедельник, 11:17 308
Общество 2020-08-03T11:17:11+03:00
Українські Новини
В Украине рекордно сократилось ПЦР-тестирование на коронавирус и на антитела к COVID-19

В Украине рекордно сократилось ПЦР-тестирование на коронавирус и на антитела к COVID-19

Ольга Фандорина
Коронавирус, ПЦР-тесты, Тестирование на коронавирус, Тесты на антитела к коронавирусу
ПЦР-тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

2 августа было проведено 8 523 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 31,3% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 3 191 исследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 26,4% меньше по сравнению с 1 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 11 714 тестирований, из них 8 523 методом ПЦР, а также 3 191 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 067 006 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 3 августа поступило 1 072 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 126 311 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса снижается второй день подряд: в Украине 990 заболевших за сутки.

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