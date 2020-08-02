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  • После падения в Киеве снова увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Где болеют больше всего
02 августа 2020, воскресенье, 12:34 190
Общество 2020-08-02T14:00:01+03:00
Українські Новини
После падения в Киеве снова увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Где болеют больше всего

После падения в Киеве снова увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Где болеют больше всего

Ирина Николенко
Виталий Кличко, Коронавирус, Covid-19, заражение коронавирусом, Коронавиурс в Киеве
Коронавирус в Киеве. Фото: pixabay
Коронавирус в Киеве. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 1 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 110 человека до 8 452.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 2 августа в столице уже 8 452 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – отметил Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки заболело 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 2 девочки - 15 и 16 лет и 4 мальчика от 3 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 13 человек.

Всего коронавирус преодолели 2 994 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 20, Дарницком - 19 и в Соломенском - 13 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июля количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве увеличилось на 110 человек до 8 241.

За предыдущие сутки, 29 июля, в столице заболели коронавирусом 199 человек, всего с начала пандемии инфицированных зафиксировали 8 131 человек.

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