Второй день подряд в Киеве уменьшается количество заболевших коронавирусом, умерли 2 человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 31 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 101 человека до 8 342, умерших – на 2 до 134.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Еще у 101 жителя Киева за минувшие сутки подтвердили коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 134 киевлян. На сегодня в столице уже 8 342 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – написал он.

Заболели 39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет и 59 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, а также 3 девочки 12, 16 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 23 человека, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировано в Печерском районе – 16, Дарницком – 15, Соломенском – 14 случаев.

С начала эпидемии 2 981 человек выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля в Киеве зафиксировали антирекорд по заболеваемости на коронавирус: количество заболевших COVID-19 увеличилось на 199 человек до 8 131.

28 июля в столице зафиксировали 132 новых случаев заболеваемости на коронавирусную инфекцию, также умерли 2 человек, всего 132.