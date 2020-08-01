Украина изменила правила возвращения из-за границы: полный список "зеленых" и "красных" стран

В то время, как с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, также начала действовать новая классификация стран "зеленой" и "красной" зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращении из-за границы, также вступили в силу новые правила возвращения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отныне в "красный список" Украина включая государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Ранее Украина принимала во внимание количество активных больных с коронавирусом на 100 тысяч населения.

Учитывая новое распределение, Минздрав в субботу утром опубликовал обновленный список государств "зеленой" и "красной" зоны. Данные указаны по состоянию на 31 июля.

В страны "зеленой" зоны вошли Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.

В "красную зону" вошли Китай, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия. Полный список доступен по ссылке.

Следует подчеркнуть, что статус курортных стран, принимающих у себя украинцев, по сравнению с последним пересмотром не изменился. Албания, Болгария и Черногория остались "красными", а Турция, Египет и Хорватия - "зелеными".

Издание сообщает, что люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", должны иметь полис медицинского страхования и без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины,.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы . Иностранцы, путешествующие из стран "красной зоны", должны иметь полис медицинского страхования. Однако такое требование не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.

Минздрав будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней.

Как сообщали Українські Новини, Євросоюз обновил список стран, из которых разрешен въезд. Однако в правительстве считают, что до конца сентября ЕС не откроет границы для украинцев.

Ранее ЕС продлил ограничения на поездки из Украины до середины августа.