За сутки количество проведенных тестов на антитела к COVID-19 выросло почти на 11%

30 июля было проведено 15 427 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 17 957 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 10,8% больше по сравнению с 29 июля, в то время, как с Минздраве заявляют, что четверть ПЦР-тестов на COVID-19 могут быть ложноотрицательными.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 33 384 тестирований, из них 15 427 методом ПЦР, а также 17 957 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 029 220 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 600 115 - методом ИФА.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 31 июля поступило 1 518 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 122 490 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество заболевших COVID-19 увеличилось на 1 090 до 69 884, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 1 693.

Также Кабмин отменил для туристов самоизоляцию, если у них есть тесты на COVID-19.