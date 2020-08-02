После прироста количество новых случаев заражения коронавирусом снизилось на 5%

1 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 112 до 72 168, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 725 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 20%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 2 августа в Украине зарегистрировано 72 168 лабораторно подтвержденных случаяев COVID-19, из них 1 725 летальных, 39 543 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 1 112 новых случая, выздоровели 235 человек, умерли 16 человек.

Таким образом, 1 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших, - 1 112 против 235.

Количество новых случаев заболевания 1 августа составило 1,5% от общего количества заболевших на 31 июля.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (9 783), в Киеве (8 452) и Ривненской области (6 195).

В Черновицкой области зафиксированы 6 061 случай коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 267 случаев, в Ивано-Франковской - 4 795, в Волынской - 3 888, в Киевской - 3 823, в Харьковской - 3 862, в Одесской - 3 414, в Тернопольской - 3 086, в Винницкой - 2 790, в Житомирской - 1 921, в Днепропетровской - 1 421, в Хмельницкой - 1 180 случаев.

949 случаев выявлено в Черкасской области, 898 случаев - в Донецкой, 883 случая - в Черниговской, 823 случая - в Запорожской, 710 случаев - в Кировоградской, 621 случая - в Николаевской, 529 случаев - в Сумской, 459 случаев - в Полтавской, 230 случаев - в Херсонской и 128 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 090 до 69 884.

Также "красный уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19 c 3 августа будет установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.