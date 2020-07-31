Как получить деньги вместо бэби-бокса: объяснение Минсоцполитики

Министерство социальной политики готовится монетизировать социальный проект, введеный в прошлом году - "Пакет малыша". Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В инфографике, опубликованной министерством, говорится, что родители или опекуны при неполучении "пакета малыша" должны обратиться в "Приватбанк" и получить специальную социальную карту.

Далее - нужно обратиться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения со следующими документами:

копия свидетельства о рождении ребенка; копия вида на жительство / удостоверения беженца / справки об обращении за защитой в Украине и др.;

копия идентификационного кода; копия об установлении опеки (в случае необходимости);

копия решения об устройстве ребенка в патронатную семью; справка из роддома о неполучении "пакета малыша".

Все документы можно подавать в электронном виде.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что в Украине новорожденные не могут получить "Пакеты малыша", государство обещает отдать "подарок" позже, а Минсоцполитики хочет начать выплачивать компенсации за данные наборы

Также с 1 июля 2020 года помощь на детей одиноким матерям начисляется по-новому.