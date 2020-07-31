подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 июля 2020, пятница, 21:06 129
Общество 2020-07-31T21:15:01+03:00
Українські Новини
Как получить деньги вместо бэби-бокса: объяснение Минсоцполитики

Как получить деньги вместо бэби-бокса: объяснение Минсоцполитики

Ольга Фандорина
Минсоцполитики, Монетизация, Пакет малыша, бэби-боксы
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Министерство социальной политики готовится монетизировать социальный проект, введеный в прошлом году - "Пакет малыша". Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В инфографике, опубликованной министерством, говорится, что родители или опекуны при неполучении "пакета малыша" должны обратиться в "Приватбанк" и получить специальную социальную карту.

Далее - нужно обратиться в структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения со следующими документами:

  • копия свидетельства о рождении ребенка; копия вида на жительство / удостоверения беженца / справки об обращении за защитой в Украине и др.;
  • копия идентификационного кода; копия об установлении опеки (в случае необходимости);
  • копия решения об устройстве ребенка в патронатную семью; справка из роддома о неполучении "пакета малыша".

Все документы можно подавать в электронном виде.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что в Украине новорожденные не могут получить "Пакеты малыша", государство обещает отдать "подарок" позже, а Минсоцполитики хочет начать выплачивать компенсации за данные наборы

Также с 1 июля 2020 года помощь на детей одиноким матерям начисляется по-новому.

Больше новостей о: Минсоцполитики Монетизация Пакет малыша бэби-боксы

Кабмин установил выплату денежной компенсации стои...
Украинки, родившие ребенка за границей, тоже полу...
Выплаты матерям-одиночкам. Как изменились условия ...
В YouTube заявили, что не будут монетизировать вид...
Украину поделили на "зоны". С 1 августа Киев оказался в "зеленой"
Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области отнесли в "красную" зону по эпидопасности
Новости
Террорист, захвативший в Луцке автобус, объявил голодовку 21:44
В июне у украинцев увеличился долг за квартплату, но уменьшился за газ и горячую воду, — Госстат 21:42
На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке 21:14
Как получить деньги вместо бэби-бокса: объяснение Минсоцполитики 21:06
Придет похолодание и дожди с грозами. Прогноз синоптиков на первый день августа 21:00
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
Принятие законопроекта о риелторской деятельности приведет к монополизации регулирования рынка частной структурой, — Ассоциация риелторов 21:55
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok