подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 июля 2020, четверг, 14:25 99
Общество 2020-07-09T14:45:01+03:00
Українські Новини
Минсоцполитики хочет компенсировать "пакет малыша" родившимся в 2020 и не получившим его младенцам

Минсоцполитики хочет компенсировать "пакет малыша" родившимся в 2020 и не получившим его младенцам

Анна Рудык
Социальные выплаты, Минсоцполитики, Выплаты при рождении ребенка, Пакет малыша
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Министерство социальной политики инициирует выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" на родившихся в 2020 году и не получивших его детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, передают Українськi Новини.

3 марта 2020 года было принято постановление Кабинета Министров №172 "Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении единоразовой натуральной помощью "пакет малыша".

Согласно этому постановлению, в 2020 году закупка единоразовой натуральной помощи за счет средств государственного бюджета проводится централизованной закупочной организацией - государственное учреждение "Профессиональные закупки".

Однако в конце июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольным комитетом принято решение отменить процедуру закупки единоразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году, "пакетом малыша" разработало проект решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей, которые родились в 2020 году, и не были обеспечены этой помощью.

Как сообщали Українськi Новини, Минсоцполитики намерено закупить около 250 тысяч "пакетов малыша" для рожениц.

Также Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка.

Больше новостей о: Социальные выплаты Минсоцполитики Выплаты при рождении ребенка Пакет малыша

Повышение прожиточного минимума. Что изменится при...
Из зарплаты министра соцполитики в мае высчитали б...
В Минсоцполитики собираются ограничить выплаты по ...
Минсоцполитики намерено закупить около 250 тысяч "...
В Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина
Заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать
Новости
НБУ хочет финкомпаниям передавать друг другу полномочия по приему наличных 14:47
Суд продлил до октября расследование против Кивы по подозрению в избиении человека 14:46
Минсоцполитики хочет компенсировать "пакет малыша" родившимся в 2020 и не получившим его младенцам 14:25
Наиболее критическую стадию экономического кризиса Украина прошла, – Марченко 14:16
В Киеве на 11 пляжах обнаружили кишечную палочку. Где нельзя купаться 14:16
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен 11:29
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
КС начал рассмотрение конституционности назначения Сытника директором НАБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok