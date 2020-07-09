Минсоцполитики хочет компенсировать "пакет малыша" родившимся в 2020 и не получившим его младенцам

Министерство социальной политики инициирует выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" на родившихся в 2020 году и не получивших его детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, передают Українськi Новини.

3 марта 2020 года было принято постановление Кабинета Министров №172 "Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении единоразовой натуральной помощью "пакет малыша".

Согласно этому постановлению, в 2020 году закупка единоразовой натуральной помощи за счет средств государственного бюджета проводится централизованной закупочной организацией - государственное учреждение "Профессиональные закупки".

Однако в конце июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольным комитетом принято решение отменить процедуру закупки единоразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году, "пакетом малыша" разработало проект решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" на детей, которые родились в 2020 году, и не были обеспечены этой помощью.

Как сообщали Українськi Новини, Минсоцполитики намерено закупить около 250 тысяч "пакетов малыша" для рожениц.

Также Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка.