Кабмин установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша"

Кабинет Министров установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в 5 тыс. гривен, в то время, как Минсоцполитики планирует компенсировать "пакет малыша" родившимся в 2020 и не получившим его младенцам.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Целью проекта постановления является старт в Украине пилотного проекта по монетизации единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" а 2020-2021 годах... Проектом предлагается первое: ввести целевую денежную компенсационную выплату, вместо натуральной помощи "пакет малыша" в размере 5 тыс. гривен", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Во-вторых, государство должно обеспечить гражданам открытие в Приватбанке счета со специальным режимом использования и выдать специальную социальную карту.

Также, родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течении 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно на протяжении года потратить средства компенсации исключительно на приобретение ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц.

Кроме этого, к реализации пилотного проекта будут привлечены учреждения розничной торговли на договорных условиях для продажи родителям детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карте.

Также, учреждениярозничной торговли обязаны следить за использованием выделенных средств только по их назначению.

Решение принято с трехдневной доработкой.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка.

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