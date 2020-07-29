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29 июля 2020, среда, 15:32 329
Кабмин 2020-07-29T16:45:37+03:00
Українські Новини
Кабмин установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша"

Кабмин установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша"

Елена Новикова
Кабмин, Минсоцполитики, рождение ребенка, Пакет малыша, Денежная компенсация
Кабмин установил выплату денежной окмпенсации стоимости
Кабмин установил выплату денежной окмпенсации стоимости "пакета малыша". Фото: pixabay

Кабинет Министров установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в 5 тыс. гривен, в то время, как Минсоцполитики планирует компенсировать "пакет малыша" родившимся в 2020 и не получившим его младенцам.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Целью проекта постановления является старт в Украине пилотного проекта по монетизации единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" а 2020-2021 годах... Проектом предлагается первое: ввести целевую денежную компенсационную выплату, вместо натуральной помощи "пакет малыша" в размере 5 тыс. гривен", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Во-вторых, государство должно обеспечить гражданам открытие в Приватбанке счета со специальным режимом использования и выдать специальную социальную карту.

Также, родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течении 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно на протяжении года потратить средства компенсации исключительно на приобретение ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц.

Кроме этого, к реализации пилотного проекта будут привлечены учреждения розничной торговли на договорных условиях для продажи родителям детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карте.

Также, учреждениярозничной торговли обязаны следить за использованием выделенных средств только по их назначению.

Решение принято с трехдневной доработкой.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка.

Ранее сообщалось о том, почему пропали бэби-боксы и как их монетизируют.

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Кабмин установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша"
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