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31 июля 2020, пятница, 05:45 519
Общество 2020-07-31T05:45:01+03:00
Українські Новини
Выплаты матерям-одиночкам. Как изменились условия начисления и сколько можно получить

Выплаты матерям-одиночкам. Как изменились условия начисления и сколько можно получить

Анна Рудык
Дети, Социальные выплаты, Минсоцполитики, Социальная помощь
Мать и ребенок. Фото: pixabay
Мать и ребенок. Фото: pixabay

В то время, как в Украине пропали "Пакеты малыша", с 1 июля 2020 года помощь на детей одиноким матерям начисляется по-новому. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, передают Українські Новини.

Кто имеет право на помощь:

  • одинокие матери (не состоящие в браке);
  • одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного государства, при условии его легализации в установленном законодательством порядке (решении об усыновлении ребенка), отсутствует запись об отце (матери) или запись об отце (матери) проведено в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;
  • мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, которые не получают на них пенсию в случае потери кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Женщина, имеющая детей от лица, с которым она не находилась и не находится в зарегистрированном браке, но с которым она ведет совместное хозяйство, вместе проживает и воспитывает детей, не имеет права на получение помощи, установленной на детей одиноким матерям.

Какие документы необходимы для оформления пособия матерям одиночкам в 2020 году?

Для назначения пособия на детей одиноким матерям предоставляются следующие документы:

1) заявление о назначении пособия, которое составляется по форме, утвержденной Минсоцполитики;

2) декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи;

3) справка о доходах;

4) выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка;

5) копия свидетельства о рождении ребенка.

Усыновители подают также копию решения об усыновлении.

Максимальный размер пособия в 2020 году:

  • для детей до 6 лет - с 1779 грн до 1921 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет - с 2218 грн до 2395 грн;
  • для детей от 18 до 23 лет - с 2102 грн до 2270 грн.

Как долго выплачивается пособие матерям-одиночкам

Финансовая помощь на детей одиноким матерям назначается с месяца подачи полного пакета документов в местное управление социальной защиты населения, и выплачивается в установленном государством размере ежемесячно до достижения ребенком 18-летнего возраста. В случае обучения на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических, профессиональной перед высшими и высших учебных заведениях I - IV уровня аккредитации, выплаты продолжаются до окончания учебного заведения, но не дольше чем до достижения ребенком 23 лет (включительно).

В каких случаях прекращается выплата денег одиноким матерям:

  • временное трудоустройство ребенка;
  • смерть получателя помощи или ребенка;
  • лишения одинокой матери родительских прав;
  • лишения получателя помощи свободы по приговору суда;
  • вступление ребенка в брак до достижения им 18-летнего возраста;
  • отобрании ребенка без лишения матери (отца) родительских прав;
  • временное устройство ребенка на полное государственное содержание;
  • отмены решения об усыновлении или признания его недействительным;
  • предоставление несовершеннолетним детям полной гражданской дееспособности;
  • получатель помощи получает прибыль превышающую прожиточный минимум на ребенка соответствующего возраста.

Выплата пособия прекращается или приостанавливается на основании поданных обоснованных предложений органа опеки и попечительства по представлению центров социальных служб для семьи, детей и молодежи в орган социальной защиты населения с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли указанные обстоятельства, по решению органа, назначившего помощь.

В случае прекращения действия вышеуказанных обстоятельств, выплата пособия возобновляется по письменному заявлению получателя помощи в орган, назначающий помощь, с месяца, следующего за месяцем, в котором прекратилось действие указанных обстоятельств.

Как сообщали Українські Новини, Минсоцполитики намерено закупить около 250 тысяч "пакетов малыша" для рожениц.

Также Минсоцполитики хочет компенсировать "пакет малыша" родившимся в 2020 и не получившим его младенцам.

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