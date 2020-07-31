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31 липня 2020, пʼятниця, 21:06 5 Інфографіка
Суспільство 2020-07-31T22:00:02+03:00
Українські Новини
Як отримати гроші замість бебі-боксу: пояснення Мінсоцполітики

Як отримати гроші замість бебі-боксу: пояснення Мінсоцполітики

Ольга Фандорина
пакунок малюка, Мінсоцполітики, Допомога дітям
Малюк. Фото: pixabay
Малюк. Фото: pixabay

Соціальний проєкт, введений в минулому році - "Пакет малюка" Міністерство соціальної політики готується монетизувати. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Так, для отримання допомоги батьки або опікуни при неотриманні "пакета малюка" мають звернутися в "Приватбанк" і отримати спеціальну соціальну картку.

Далі - потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення з наступними документами:

  • копія свідоцтва про народження дитини; копія дозволу на проживання / посвідчення біженця / довідки про звернення за захистом в Україні та ін.;
  • копія ідентифікаційного коду; копія про встановлення опіки (у разі необхідності);
  • копія рішення про влаштування дитини в патронатну сім'ю; довідка з пологового будинку про неотримання "пакета малюка".

Інфографіка: МінсоцполітикиІнфографіка: Мінсоцполітики

Всі документи можна подавати в електронному вигляді.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні новонароджені не можуть отримати "Пакети малюка", держава обіцяє віддати "подарунок" пізніше, а Мінсоцполітики хоче почати виплачувати компенсації за ці набори.

Також з 1 липня 2020 року допомога на дітей одиноким матерям нараховується по-новому.

 

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