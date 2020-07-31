Як отримати гроші замість бебі-боксу: пояснення Мінсоцполітики

Соціальний проєкт, введений в минулому році - "Пакет малюка" Міністерство соціальної політики готується монетизувати. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Так, для отримання допомоги батьки або опікуни при неотриманні "пакета малюка" мають звернутися в "Приватбанк" і отримати спеціальну соціальну картку.

Далі - потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення з наступними документами:

копія свідоцтва про народження дитини; копія дозволу на проживання / посвідчення біженця / довідки про звернення за захистом в Україні та ін.;

копія ідентифікаційного коду; копія про встановлення опіки (у разі необхідності);

копія рішення про влаштування дитини в патронатну сім'ю; довідка з пологового будинку про неотримання "пакета малюка".

Інфографіка: Мінсоцполітики

Всі документи можна подавати в електронному вигляді.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні новонароджені не можуть отримати "Пакети малюка", держава обіцяє віддати "подарунок" пізніше, а Мінсоцполітики хоче почати виплачувати компенсації за ці набори.

Також з 1 липня 2020 року допомога на дітей одиноким матерям нараховується по-новому.